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ИА Регнум

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ВС России нанесли групповой удар по портовой инфраструктуре в Черноморске

Вооруженные силы РФ в ночь на 13 июля продолжили наносить удары по портам Украины. Групповым ударом были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

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