В Краснодаре перекроют часть центра города

4 декабря несколько улиц в центре краевой столицы нельзя будет проехать из-за масштабного фестиваля.В понедельник, 4 декабря, в Краснодаре пройдёт фестиваль национально-культурных общественных объединений Краснодарского края "Венок дружбы народов Кубани".
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