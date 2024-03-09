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МИД Армении: в стране активно обсуждается идея вступления в Евросоюз

МИД Армении: в стране активно обсуждается идея вступления в Евросоюз

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о начале диалога о возможном вступлении страны в Европейский союз.

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Комментарии
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Владимир Петров
Не потянет ЕС ещё одну дотационную республику. Это Москва тянула, пока не надорвалась. А колонизаторы обдерут то, что ещё можно ободрать, и оставят на волю судьбы. Бывшим &quot;братским республикам&quot; нечего предложить на мировом рынке кроме тухлой русофобии и земли под военные базы. Только базы в пыльном захолустье труднодоступны, логистика дорогая... Иран может жахнуть по натовцам в любой момент...
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