Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о начале диалога о возможном вступлении страны в Европейский союз.
МИД Армении: в стране активно обсуждается идея вступления в Евросоюз
Комментарии
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Владимир Петров
Не потянет ЕС ещё одну дотационную республику. Это Москва тянула, пока не надорвалась. А колонизаторы обдерут то, что ещё можно ободрать, и оставят на волю судьбы. Бывшим "братским республикам" нечего предложить на мировом рынке кроме тухлой русофобии и земли под военные базы. Только базы в пыльном захолустье труднодоступны, логистика дорогая... Иран может жахнуть по натовцам в любой момент...
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