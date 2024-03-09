МИД Армении: в стране активно обсуждается идея вступления в Евросоюз

Владимир Петров

Не потянет ЕС ещё одну дотационную республику. Это Москва тянула, пока не надорвалась. А колонизаторы обдерут то, что ещё можно ободрать, и оставят на волю судьбы. Бывшим "братским республикам" нечего предложить на мировом рынке кроме тухлой русофобии и земли под военные базы. Только базы в пыльном захолустье труднодоступны, логистика дорогая... Иран может жахнуть по натовцам в любой момент...