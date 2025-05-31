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Как мозг реагирует на угрозы: новое исследование раскрывает тайны адаптации

Как мозг реагирует на угрозы: новое исследование раскрывает тайны адаптации

Группа учёных под руководством профессора Ванга Липинга (Wang Liping) из Института передовых технологий Шэньчжэнь (SIAT) Китайской академии наук провела исследование, которое проливает свет на механизмы адаптации животных к повторным визуальным угрозам.

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