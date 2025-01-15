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Business Daily

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STRELLSON поднимается на новые высоты вместе с пилотом вингсьюта Матиасом Виссом

STRELLSON поднимается на новые высоты вместе с пилотом вингсьюта Матиасом Виссом

STRELLSON объявляет о новом смелом сотрудничестве со швейцарским пилотом вингсьюта Матиасом Виссом. Бренд Strellson, известный созданием универсальной мужской одежды теперь экипирует Висса, который парит над Альпами, выступая лицом рекламной кампании верхней одежды сезона осень/зима 2025.

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