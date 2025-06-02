Вялое хамство и конструктив: как прошли переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Александр Рюмин/ТАСС Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Главный итог: стороны договорились о новом обмене пленными, и он может стать более масштабным, чем тот 1000 на 1000, который состоялся после первого раунда.