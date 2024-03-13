Определилась первая двадцатка команд, квалифицировавшихся на Клубный чемпионат мира от УЕФА

Итальянская футбольная команда "Ювентус" прошла квалификацию на новый Клубный чемпионат мира 2025 года благодаря выходу ФК "Барселона" в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы, полученной дома в матче с "Наполи" (счет 3:1).