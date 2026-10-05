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Суд оставил открытым процесс по делу совладельца «Торпедо» Соболевым, связанным с подкупом арбитров

Суд оставил открытым процесс по делу совладельца «Торпедо» Соболевым, связанным с подкупом арбитров

Симоновский районный суд Москвы отклонил ходатайство защиты и оставил открытым для прессы процесс по уголовному делу о подкупе футбольных судей, в котором фигурирует совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев.

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