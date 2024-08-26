Певица Бритни Спирс выложила видео в бикини

Певица Бритни Спирс станцевала в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram. 42-летняя Бритни Спирс была запечатлена в неоновом зеленом бикини, которое дополнила черными сапогами на каблуках и чокером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии