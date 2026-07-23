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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркифф Моррис написал, что Джеймс и Джейлен Грин перейдут в «Кливленд», Харден – в «Финикс»

Бывший форвард «Лейкерс» Маркиф Моррис в социальных сетях предсказал, куда этим летом перейдут суперзвезды НБА Леброн Джеймс и Джеймс Харден .

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