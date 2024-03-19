ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух-земля" в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.
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