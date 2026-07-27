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Царьград

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Убийцы аниматоров на Кубани выступили с последним словом

Убийцы аниматоров на Кубани выступили с последним словом

27 июля в Краснодарском краевом суде началось заключительное судебное заседание по резонансному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершённом в Краснодарском крае в апреле 2023 года.

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