Убийцы аниматоров на Кубани выступили с последним словом

27 июля в Краснодарском краевом суде началось заключительное судебное заседание по резонансному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершённом в Краснодарском крае в апреле 2023 года.
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