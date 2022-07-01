ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 июля 2022 года

Энергетический прогноз на первое июля две тысячи двадцать второго года. Код 847 =Благодарность – наш постоянный благородный и очень красивый Учитель = Важно не то, что случается с людьми, а то, как они относятся к этому =В моём сердце живёт только Радость - Действие, она встречает каждого, она его провожает = Возможности скрываются под личиной проблем, которые нужно решать = Возраст есть только в вашем сознании; если вы о нём не думаете, его не существует = Всё то хорошее и плохое, с чем вы сталкиваетесь вовне, – ваше собственное отражение= Главное, сам человек, качество его Души, качество его сердца - вот что творит судьбу = Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной =Если ребёнка часто одобряют – он учится хорошо к себе относиться = Ещё не все колёса изобретены: Мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки =Жизнь ваша — она зависит и от вашего мышления, и осознания, и от ваших поступков = И самые тяжкие разочарования превращаются в новые счастливые встречи = "Когда говорят гиганты, то личностям следует искать новую тактику Жизни" = Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример Любви к Человечеству = "Кто привязывается к мирскому, тот разрушает свою крылатую Жизнь" =Материя создаётся из первичной и вечной Энергии, которую мы знаем как Свет = Мы сами режиссёры всей нашей Жизни, режиссёры действий Бога по отношению к себе= Мы совершенно забыли, что наше тело - всего лишь хижина; ты жил во многих телах = Насильное же навязывание своего мнения – есть признак фанатизма, одержимости идеей = Не позволяй ты управлять собой всему тому, что не является тобой! = Нельзя сомневаться, потому что ваше сомнение погубит тех, кто идёт за вами = Нет Любви без уроков в Жизни, нет Света без признаков тьмы - это и есть развитие Души= Никто не сможет остаться в стороне от всё нарастающего потока Энергии = Ошибок не бывает нигде и никогда; то, что кажется ошибочным - твоё ложное воображение = Получить информацию - это ещё полдела; гораздо важнее качество её осознания = Порой полезно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.