Четыре маршрута временно изменят схемы движения в Алматы

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по улице Жансугурова от проспекта Сейфуллина до улицы Дегтярова с 14 июня будут временно изменены схемы движения маршрутов № 17, 73, 89 и 123, передает inAlmaty.
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