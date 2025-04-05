«Мало осуждала СВО!» – на Орбакайте хотят натравить Интерпол и украинскую диаспору. Проживающая в США «российская» певица Кристина Орбакайте хоть и осудила Специальную военную операцию, всё равно должна быть наказана за старые концерты в Крыму.
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