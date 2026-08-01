В истории советского автопрома были машины, которые могли изменить привычный облик дорог, но остались опытными образцами и редкими прототипами.
Экспериментальные автомобили СССР, которые так и не стали серийными
Комментарии
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Ингерман Ланская
модернизация, выпуск нового - это противоречило теории марсизьм-лининизьм - с каждого три шкуры каждому по морде ...и ни шагу в стороны
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Александр Каблучко
Куда ты со свои свиным рылом да в калашный ряд. Страна только начала оправляться от самой разрушительной войны, необходимо было насытить рынок, дать людям, которые прошли пол-Европы и видели жизнь там, жить лучше дома. Тебя что, коммунисты не дотрахали или в партию не приняли?
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