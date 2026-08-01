Экспериментальные автомобили СССР, которые так и не стали серийными

модернизация, выпуск нового - это противоречило теории марсизьм-лининизьм - с каждого три шкуры каждому по морде ...и ни шагу в стороны

Александр Каблучко

Куда ты со свои свиным рылом да в калашный ряд. Страна только начала оправляться от самой разрушительной войны, необходимо было насытить рынок, дать людям, которые прошли пол-Европы и видели жизнь там, жить лучше дома. Тебя что, коммунисты не дотрахали или в партию не приняли?