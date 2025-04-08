Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Арсенала», «Бавария» сыграет с «Интером» в 1-м матче

Также во вторник «Бавария» примет «Интер». Лига чемпионов 1/4 финала Первые матчи Арсенал Англия – Реал Мадрид Испания Дата проведения 8 апреля, 22:00, «Эмирейтс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Бавария Германия – Интер Италия Дата проведения 8 апреля, 22:00, «Альянц Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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