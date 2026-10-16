Свердловский областной суд снизил штраф индивидуальному предпринимателю Даниилу Гладкову с 450 до 400 тысяч рублей за размещение в хостеле «Спутник» гражданина Узбекистана, нелегально находившегося в России более 90 суток в 2025 году.
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