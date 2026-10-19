Ратушу в Лиможе построили на деньги, которые город получил от Альфреда Фурнье, — открыли 14 июля 1883 года, проект делал Шарль-Альфред Леклерк, в оформлении участвовали живописцы и скульпторы.
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И только в России народ всем доволен.
Неужели и эти примеры не научат ничему Россию?
Почему то народ европейский громит бутики и магазины вместо того что бы марионеток которых им посадили на голову убрать!? Прямо борьба со следствием а причина уехала к арабам!
Народ восстал против глобалистов , против их правления миром , и видимо это правильно , сколько можно навязывать гражданам свои правила
А я таки против всеевропейского майдана. Ведь если хохлам, армянам, молдаванам и прочим болгарам с румынами и полякам, на их майданах обещали безвиз и членство в ЕС, то что обещать на всеевропейском майдане, когда ЕС развалиться? Членство в России, потому, что больше некуда будет? А оно нам это надо? Кому нужна это голубая и розовая бесполая свора безбожников?
Так что пусть уж глобальный юг и восток «доедает» эту Европу до логического конца - Единого Африканско Арабского Союза (ЕААС) на европейском континенте, не занятом Россией и Белоруссией..
Так и должно было быть в Гейропе после начала СВО. Начнут вонять в нашу сторону, не расчитают и себя апсерут. Что и произошло! Другого не дано.