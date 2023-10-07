Серьезнейшая пощечина: к чему приведет вооруженный конфликт ХАМАС и Израиля

Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы. По предварительной информации, оборонная граница Израиля несет серьезные потери, в то время как боевики продолжают свое наступление.
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