ТЕГЕРАН, 20 октября, ФедералПресс. Иран впервые за долгие годы поставил во главе Министерства обороны не военачальника, а «некоронованного короля» своей оборонной промышленности – Мехрдада Ахлаки, 42 года строившего ракетную и аэрокосмическую отрасль страны.