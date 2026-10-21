Своё 81-летие Никита Михалков отметил разговором с подписчиками телеграм-канала «Бесогон». Режиссёр вспомнил о матери и отце и перечислил принципы, которые перенял у них.
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