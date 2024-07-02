Следствие возбудило дело в отношении Евгения Ковальчука за создание ОПС и мошенничество с госимуществом

Следствие возбудило уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука и семерых его сообщников, подозреваемых в создании и деятельности организованного преступного сообщества (ОПС) с целью присвоения и реализации государственного имущества.
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