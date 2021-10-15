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«Не мог смотреть на других женщин»: экс-продюсер Лорак рассказал о работе с певицей

«Не мог смотреть на других женщин»: экс-продюсер Лорак рассказал о работе с певицей

Бывший продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал об отношениях с артисткой. Он признался, что раскрутка обошлась ему в крупную сумму, а сейчас он бы потратил на Лорак 2 миллиона.

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