Различные степени подвига в покаянном плаче

«ТК» продолжает серию материалов о вере в Бога. По просьбе Николая Семеновича Сальникова, старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, «Твой Континент» публикует отрывки из книги «Маргаритъ».
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