WSJ: задержанный за попытку покушения на Трампа американец хотел убить Путина

Подозреваемый в попытке устроить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут ранее заявлял о своем желании убить российского лидера Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на общавшуюся с ним медсестру Челси Уолш.
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