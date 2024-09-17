WSJ: задержанный за попытку покушения на Трампа американец хотел убить Путина

Подозреваемый в попытке устроить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут ранее заявлял о своем желании убить российского лидера Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на общавшуюся с ним медсестру Челси Уолш.