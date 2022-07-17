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Провальное «турне» : почему Байден проиграет в Эр-Рияде

Провальное «турне» : почему Байден проиграет в Эр-Рияде

Автор Washington Times Вольфганг предрек победу России после визита Байдена в Эр-Рияд. Визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться для России неожиданной победой.

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