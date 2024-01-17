Солид банк с 1 февраля вводит комиссию за хранение долларов и евро

Солид банк начнет взимать комиссию за хранение долларов США и евро с 1 февраля 2024 года: 2% от средств на счете ежемесячно при условии, если среднедневной остаток превышает 5 тысяч долларов США или евро, следует из обновленных тарифов банка.
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