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Во Владивостоке рабочего убило током

Во Владивостоке рабочего убило током

Трагический случай произошел во Владивостоке. Рабочего убило током в результате неосторожности. Суд взыскал компенсацию в пользу вдовы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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