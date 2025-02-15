Трагический случай произошел во Владивостоке. Рабочего убило током в результате неосторожности. Суд взыскал компенсацию в пользу вдовы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
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