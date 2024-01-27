Испанский ФК «Севилья» подберет новых игроков с помощью искусственного интеллекта

Американская технологическая компания IBM и испанский футбольный клуб «Севилья» договорились о сотрудничестве, в рамках которого последний получит доступ к инструменту Scout Adviser на основе искусственного интеллекта (ИИ).
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