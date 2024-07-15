1. Испания – чемпион Европы! В финале Евро-2024 испанцы обыграли Англию – 2:1. Нико Уильямс открыл счет с очередного паса Ямаля (конечно, Ламин – самый молодой игрок с ассистом в финале).
Испания – чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, Алькарас снова взял «Уимблдон», Трусова может вернуться в фигурное катание, реакции спортсменов на покушение на Трампа и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
Понятно. Впечатляющий победный путь Испании на ЧЕ-2024.Заслуженно стали чемпионами,по игре,это точно.
Ответить
2 час.
Лена Мисько
Легенду отечественного футбола и Manchester United Андрея Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре. Предварительно, он напал на посетителя заведения, но проиграл бой и отправился в глухой нокаут. Экс-полузащитник MU, Manchester City и Everton выпивал в Babes never die на 1-й Тверской-Ямской. Как рассказали Mash очевидцы, там сцепился с болельщиком — мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанёс точный удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ. После этого бывший футболист отправился в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте — в больницу забирать не стали. В лучшие годы Андрей Канчельскис играл в основе "Манюнайтеда" — до сих пор считается одним из лучших игроков фергюновского MU тех лет. Он выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Европы. Последний трофей — дважды. гол, х**, травма
Ответить
1 час.
Лена Мисько
Может Кокорин!? в отпуске.... а вдруг
Ответить
1 час.
Свежие комментарии