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Газета.ру

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Плотников заявил, что Чехия модернизировала для ВСУ порядка 800 танков Т-72

Плотников заявил, что Чехия модернизировала для ВСУ порядка 800 танков Т-72

Чехия модернизировала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) порядка 800 танков Т-72. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников, сообщает РИА Новости.

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