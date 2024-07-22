Москва представляет "Территорию будущего" - форум-фестиваль инноваций и технологий

В Гостином дворе открывается интерактивное мультимедийное пространство "Аллея знаний" и "Квартал профессий", где у гостей будет возможность познакомиться с популярными IT-специальностями, узнать о новых направлениях в социальной сфере, в том числе в образовании.
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