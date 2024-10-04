В Ростовской области продолжаются проверочные мероприятия в сфере миграции

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Ростову-на-Дону, ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону, представителями военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии проведены оперативно-профилактические мероприятия на территории Первомайского района города Ростова-на-Дону.