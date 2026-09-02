Самые известные угоны самолетов в истории

От загадочного исчезновения Ди Би Купера до трагедий, изменивших мир. Заложники, захваченные боевиками НФОП, поднимаются на борт пассажирского самолета Swissair, приземлившегося на аэродроме Доусон-Филд после захвата в сентябре 1970 года недалеко от Аммана, Иордания, фото: Nik Wheeler/Getty Images30 августа 2026 года в Венгрии угнали легкомоторный самолет Cessna 172, устроив чрезвычайное происшествие, которое едва не закончилось катастрофой.