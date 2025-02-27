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SHOT: блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет из-за пранков

SHOT: блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет из-за пранков

По информации SHOT, блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет.Такое решение было принято после лишения его российского гражданства, причиной которого стали видеоролики с розыгрышами сотрудников полиции и военных.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А кто виноват, что таким подонкам  паспорт дают по упрощенной  схеме? Только  власти РФ. Наверняка, этот подонок и до переезда  в  РФ  гадил  на Россию.
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