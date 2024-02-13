Свердловские автоинспекторы оказали помощь водителю большегрузного транспорта, попавшего в трудную ситуацию

Во время патрулирования маршрута на автодороге «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» в районе 340-го км экипаж ДПС в составе капитана полиции Кирилла Эммериха и старшего сержанта полиции Александра Криницына заметил стоявший на обочине грузовой автомобиль, на задней оси которого отсутствовали два колеса.
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