С обезьянами нельзя! Новые ограничения в России ради блага жителей

Согласно документу, россияне не смогут заводить следующих представителей фауны: ▪️ Пресмыкающиеся. Под запрет попали отдельные виды змей, включая кобр, мамб, тайпанов и крупных питонов, а также опасные виды ящериц — например, ядовитый ядозуб и комодский варан.
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