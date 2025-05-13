С обезьянами нельзя! Новые ограничения в России ради блага жителей

Согласно документу, россияне не смогут заводить следующих представителей фауны: ▪️ Пресмыкающиеся. Под запрет попали отдельные виды змей, включая кобр, мамб, тайпанов и крупных питонов, а также опасные виды ящериц — например, ядовитый ядозуб и комодский варан.