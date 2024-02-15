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«Я жалею», – стало известно, что на самом деле происходит с госпитализированным сыном Вячеслава Зайцева после сообщения про онкологию

«Я жалею», – стало известно, что на самом деле происходит с госпитализированным сыном Вячеслава Зайцева после сообщения про онкологию

На днях стало известно, что сын Вячеслава Зайцева госпитализирован. Изначально сообщалось, что 64-летний наследник великого кутюрье попал в больницу с коронавирусом, но позднее появились тревожные новости об онкологическом заболевании Егора Зайцева.

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