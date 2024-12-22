Территория загрязнения мазутом побережья Керчи увеличивается

Мазут с потерпевших крушение танкеров продолжает выбрасывать к побережью Керчи. С утра в городе состоялось заседание оперативного штаба, на котором были озвучены новые места выброса нефтепродуктов - в районе поселка Героевское, а также в Аршинцево.
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