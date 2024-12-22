НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • fhcbfvbflvbl cfblcbldjclfdjk
    Как так можно "вручил паспорт гражданина РФ бывшему иностранному гражданину"?Заместитель начал...
  • Наталья Романенко
    Сколько развелось шпионов и предателейНа авиабазе Бельб...
  • Михаил Мамонов
    один чурка вы(про)дал гражданство РФ другому чурке 😡 зато русские соотечественники не могут себе этого позволитиь бл...Заместитель начал...

Территория загрязнения мазутом побережья Керчи увеличивается

Территория загрязнения мазутом побережья Керчи увеличивается

Мазут с потерпевших крушение танкеров продолжает выбрасывать к побережью Керчи. С утра в городе состоялось заседание оперативного штаба, на котором были озвучены новые места выброса нефтепродуктов - в районе поселка Героевское, а также в Аршинцево.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх