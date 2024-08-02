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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Миранчука Шпинев: «Хочу, чтобы Антон перешел в «Галатасарай». Они в ЛЧ, а мы нет. Спортсмен должен играть там, где есть высокие цели»

– Я лично хочу, чтобы Антон перешел в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба.

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