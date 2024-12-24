Директива Дугина: "Суверенитет России сам себя не защитит. Владимир Путин сделал ценное признание"На днях Владимир Путин напомнил, что наши западные оппоненты никогда не собирались исполнять Минские соглашения, а их лидеры признались в том, что этими соглашениями изначально планировали дать ВСУ время на перевооружение.
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