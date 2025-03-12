Заказное убийство 1998 года раскрыто в Братском районе

В Братском районе раскрыто заказное убийство, совершенное более 25 лет назад. В 1998 году было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины, чье тело с признаками насильственной смерти было найдено в реке Ия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии