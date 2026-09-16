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Ивановские новости

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Мосгорсуд освободил водителя, связанного с атакой БПЛА на аэродром в Ивановской области

Мосгорсуд освободил водителя, связанного с атакой БПЛА на аэродром в Ивановской области

Мосгорсуд отказался продлевать арест жителю Челябинска Михаилу Рюмину, который, по данным СМИ, перевозил в Ивановскую область каркасный дом, внутри которого были спрятаны беспилотники.

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