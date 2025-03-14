Претензии США на Гренландию могут обернуться войной между двумя странами НАТО

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме уверенно заявил, что «аннексия Гренландии произойдет», «нам придется заключить сделку», это необходимо для международной безопасности.
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