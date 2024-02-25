В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика Елена ГалицкаяВ рамках борьбы с распространением инвазивных видов растений, в частности, борщевика Сосновского, в Государственной Думе России внесен законопроект о введении штрафов для владельцев земельных участков, не принимающих меры по их уничтожению.