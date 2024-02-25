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В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика

В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика

В Госдуме обсуждается введение штрафов за невырубку борщевика Елена ГалицкаяВ рамках борьбы с распространением инвазивных видов растений, в частности, борщевика Сосновского, в Государственной Думе России внесен законопроект о введении штрафов для владельцев земельных участков, не принимающих меры по их уничтожению.

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