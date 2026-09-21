World Cup champion Spain extends contract of coach Luis de la Fuente

World Cup champion Spain extended coach Luis de la Fuente's contract through 2032, the Royal Spanish Football Federation announced Monday.
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