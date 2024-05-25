Хитрый план Путина сработал "на ура": Запад оказался у разбитого корыта

А так же нужно потребовать контрибуции с проигравшей стороны и забрать самоходного деда, посадив его в клетку в зоопарке.

Natalija Osminina

Не прокатит. Зачем мечтать о том, чего не будет? Их судьба и так слишком печальна. Пока что арестовали их имущество на 20 миллиардов. А там у них выборы и гражданская война и распад на штаты.