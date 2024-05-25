Любое общение всегда даёт опыт. Любой нормальный человек использует опыт для своих поступков. Это аксиома жизни.
Хитрый план Путина сработал "на ура": Запад оказался у разбитого корыта
Комментарии
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Natalija Osminina
У них будет объединяющий фактор. Это Иран и Россия.
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21 час.
тимур чагалидзе
А так же нужно потребовать контрибуции с проигравшей стороны и забрать самоходного деда, посадив его в клетку в зоопарке.
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19 час.
Natalija Osminina
Не прокатит. Зачем мечтать о том, чего не будет? Их судьба и так слишком печальна. Пока что арестовали их имущество на 20 миллиардов. А там у них выборы и гражданская война и распад на штаты.
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17 час.
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