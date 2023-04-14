Слово и дело

9 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Не понимаю восторга.Сгенерированная н...
  • Евгений Акимов
    Можете оправдывать, можете опровергать, можете замалчивать и разоблачать, факт остается фактом, уголовники стали неот...«Он был подсобным...
  • Людмила
    давно пора гнать этого   "реформатора " !😡«Петербуржцы за т...

Дана Борисова призвала Оксану Самойлову «держать оборону» в отношениях с Джиганом

Дана Борисова призвала Оксану Самойлову «держать оборону» в отношениях с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган вот уже два месяца живут по отдельности. За отношениями пары следят их поклонники, а также некоторые коллеги по шоу-бизнесу, среди которых и Дана Борисова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх