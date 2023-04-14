Дана Борисова призвала Оксану Самойлову «держать оборону» в отношениях с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган вот уже два месяца живут по отдельности. За отношениями пары следят их поклонники, а также некоторые коллеги по шоу-бизнесу, среди которых и Дана Борисова.
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