БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 606 подписчиков

Конец корейской эпохи в КНР: как китайцы побили Samsung его же оружием

Конец корейской эпохи в КНР: как китайцы побили Samsung его же оружием

Бытовая техника из Поднебесной обошла продукцию мировых гигантов Дмитрий Капустин Фото: IMAGO/Nexpher Images/TASS Еще недавно «сделано в Китае» звучало как компромисс: дешево, но и не слишком надежно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии